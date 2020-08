Guvernul din Polonia, criticat pentru o iniţiativă ce oferă imunitate juridică oficialilor în pandemie Coalitia guvernamentala din Polonia este acuzata de opozitie ca vrea sa le ofere imunitate juridica oficialilor care ar încalca legislatia generala prin masuri speciale urgente necesare în combaterea coronavirusului, scrie site-ul Politico.eu, citat de Mediafax.



Coalitia politica formata în jurul partidului Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, vrea sa modifice legea pentru combaterea epidemiilor printr-un articol care prevede ca orice oficial care încalca legislatia generala în interesul public nu poate fi inculpat.



