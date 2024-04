Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a suspendat pana la noi ordine serviciile consulare pentru cetatenii care au varsta mobilizarii si care traiesc in strainatate cu exceptia celor necesare pentru revenirea in Ucraina, informeaza marti o linie de asistenta telefonica a guvernului, in ceea ce pare a fi o masura pentru stimularea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca pot crește timpii de așteptare la frontiera Poloniei cu Ucraina, Slovacia și Lituania. Premierul polonez Donald Tusk nu a exclus o inchidere temporara a frontierei pentru schimburile de marfuri cu Ucraina. Polonia este marcata de manifestațiile masive ale agricultorilor…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii care controleaza razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters. Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a insistat luni – in cursul primei sale vizite in Ucraina de la inceputul invaziei ruse – ca autoritatile de la Kiev trebuie sa acorde mai multe drepturi minoritatii maghiare din aceasta tara pentru ca relatiile cu Budapesta sa se imbunatateasca. La…