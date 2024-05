Stiri pe aceeasi tema

- Milano a respirat weekendul trecut in ritmul impus de Derby della Madonnina, fanii cele doua mari rivale locale facand un show care cu greu poate fi uitat. HotNews.ro a fost pe San Siro și a participat la meciul in urma caruia Inter a cucerit al 20-lea titlu de campioana a Italiei. Bucuria a fost cu…

- Inter Milano a cucerit al 20-lea titlu de campioana a Italiei din istoria sa, dupa ce a reusit sa o invinga la limita, cu scorul de 2-1, pe marea sa rivala AC Milan, luni seara, in derby-ul etapei a 33-a din Serie A. Fundasul italian Francesco Acerbi (18) si atacantul francez Marcus Thuram (49) au marcat…

- Milan - Inter, meci contand pentru etapa a 33-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 22 aprilie, de la ora 21:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Simone Inzaghi a intrat in istorie la Inter, alaturandu-se unui club exclusivist de antrenori care au inregistrat succese importante la nerazzurri. E al a ajuns la 100 de victorii cu Inter, in toate competițiile. La 47 de ani, el are cel mai bun procentaj raportat la meciuril jucate, potrivit mediafax.…

- Inter - Empoli, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 1 aprilie, de la ora 21:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.

- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 29-a din Serie A, scrie news.ro. Intr-o prima repriza in care au avut o tripla ocazie in minutul 13, gazdele au deschis scorul pe final, prin Darmian,…

- Inter primește vizita celor de la Napoli, incepand cu ora 21:45, in runda cu numarul #29 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A Inter este mare favorita in meciul din…

- Inter a invins-o pe Genoa, scor 2-1, in etapa 27 din Serie A și a profitat de eșecul lui Juventus de pe terenul lui Napoli, scor, 1-2. Trupa lui Inzaghi are 12 victorii consecutive in 2024 in toate competițiile și este la un pas de titlul de campioana. S-a distanțat la 15 puncte de Juve și domina categoric…