Guvernul de la Madrid a aprobat formarea unui nou Executiv pentru Catalonia

Stiri pe aceeasi tema

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Peste 50 de oameni au fost raniti si alti trei ai fost arestati in urma unor proteste violente izbucnite in Barcelona, dar si in alte orase din Catalonia, ca urmare a arestarii fostului lider catalan Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press. Mii de manifestanti au iesit duminica…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Parlamentul Cataloniei se intruneste luni pentru a vota noul lider al regiunii.…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…