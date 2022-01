Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD, Madalin Voicu, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, printr-o decizie semnata de premierul PNL Nicolae Ciuca.”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Madalin-Stefan Voicu se numeste in functia de secretar de stat la Ministerul…

- Fostul deputat Madalin Voicu este numit secretar de stat la Ministerul Culturii. Decizia de numire ca secretar de stat a fost semnata de premierul Ciuca și a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Madalin Voicu (69 de ani) este de profesie muzician și este unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai romilor.…

- Madalin Voicu was appointed as secretary of state for the Ministry of Culture, through a decision signed by PM Nicolae Ciuca. The decision was published in the National Gazette on Thursday."Starting with the date when the current decision comes into effect, Madalin-Stefan Voicu will…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, joi, decizia privind numirea lui Madalin-Ștefan Voicu in funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii. Muzician de profesie, fiu de violonist, Madalin Voicu a fost 20 de ani deputat, in primul mandat (1996-2000) el fiind ales din partea Partidei Romilor, ulterior…

- La propunerea PSD Mureș, prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, l-a numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Sportului pe Thomas-Razvan Moldovan, unul dintre managerii cei mai apreciați ai instituțiilor publice din județul Mureș. Decizia a fost publicata marți, 4 ianuarie, in Monitorul Oficial…

- Medicul sucevean Tiberius Bradațan a fost numit oficial in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Decizia semnata de premierul Nicolae Ciuca pentru numirea lui Tiberius Bradațan in aceasta funcție a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 4 ianuarie. Tiberius Bradațan este medic…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- PSD a dat o mare lovitura, marți, cand a convins-o pe femeia care a facut bugetul de stat in ultimii aproape 30 de ani. Daniela Pescaru a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Decizia a fost publicata, miercuri,…