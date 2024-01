Guvernul Canadei a făcut cel mai mare transfer de control teritorial din istorie Creat in 1999, acest teritoriu, care este de aproape patru ori mai mare decat Franta, are rezerve de aur, pietre pretioase, minerale si pamanturi rare, precum si petrol si gaze, iar in prezent, incalzirea globala face ca teritoriul arctic, locuit in principal de inuiti, sa devina mai accesibil mineritului si transportului maritim. „Acesta este un loc bogat in cultura, cunostinte traditionale, minerale esentiale si alte resurse de care avem nevoie pentru a construi impreuna economia de maine”, a declarat seful guvernului canadian, care a spus ca este „un moment important in istoria Nunavut” si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

