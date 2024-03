Canada încetează exporturile de arme în Israel Canada va inceta sa mai trimita arme Israelului, a anuntat marti o sursa guvernamentala canadiana care a precizat ca Ottawa a exportat doar arme „neletale” de la inceputul conflictului dintre Israel si Hamas, noteaza AFP. „Suntem intr-o situatie in care realitatea de pe teren nu ne mai permite” sa exportam arme, a declarat aceasta sursa pentru AFP. Licentele de vanzare de arme acordate de Canada inca de la inceputul conflictului dintre Israel si Hamas in urma cu cinci luni vizau doar exportul de echipamente neletale, a adaugat aceeasi sursa precizand ca din ianuarie nu s-au facut exporturi. Printre… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

