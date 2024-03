Stiri pe aceeasi tema

- Canada va inceta sa mai trimita arme Israelului, a anuntat marti o sursa guvernamentala canadiana care a precizat ca Ottawa a exportat doar arme „neletale” de la inceputul conflictului dintre Israel si Hamas, noteaza AFP. „Suntem intr-o situatie in care realitatea de pe teren nu ne mai permite” sa exportam…

- Spania a anuntat joi ca va sprijini criticata organizatie de ajutorare a palestinienilor UNRWA cu inca 20 de milioane de euro (21,9 milioane dolari), informeaza agentia DPA. Decizia guvernului spaniol de a relua finantarea Agentiei ONU de Ajutorare si Lucrari pentru Refugiatii Palestinieni din Orientul…

- Guvernatoarea New Yorkului, Kathy Hochul, a sugerat joi, in timpul unui eveniment filantropic, ca Israelul are justificarea sa distruga Fașia Gaza dupa atacul lansat de Hamas pe 7 octombrie. Declarațiile sale au devenit virale in mediul online, iar a doua zi, Hochul a prezentat scuze pentru „alegerea…

- Canada a impus marți sancțiuni impotriva a 11 lideri și susținatori ai Hamas care, potrivit Ottawa, se afla in spatele atacului fara precedent al mișcarii islamiste palestiniene comis in Israel pe 7 octombrie, informeaza Agerpres.ro. Aceste sancțiuni, care constau intr-o inghețare a activelor și o interdicție…

- Romania este ingrijorata de acuzațiile conform carora 12 angajati ai Agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) au fost implicați in atacul mortal comis de Hamas pe 7 octombrie, insa nu a luat o decizie in privința suspendarii fondurilor, ci va urmari indeaproape evolutiile, potrivit…

- Regatul Unit, Italia si Finlanda au anuntat sambata ca suspenda finantarea agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni UNRWA , informeaza Reuters, reamintind ca decizii similare au fost anuntate vineri de Statele Unite, Canada si Australia, ca urmare a acuzatiilor Israelului privind implicarea unor…

