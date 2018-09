Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a publicat joi o a doua serie de note tehnice privind riscurile pe care le-ar presupune un eventual esec de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru perioada de dupa Brexit, precum si solutiile pe care le preconizeaza, transmite AFP. Daca in primul set de note…

- O iesire din Uniunea Europeana fara un acord risca sa puna in dificultate cuplurile din Marea Britanie care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a estimat ca ipoteza iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord este cea mai probabila. El a adaugat ca responsabila ar fi intransigenta manifestata de Comisia Europeana in timpul negocierilor cu Londra. Intrebat despre aceasta probabilitate,…

- Doar presedintele rus Vladimir Putin s-ar bucura de absenta unui acord cu Uniunea Europeana cu privire la Brexit, a apreciat marti noul ministru de externe britanic Jeremy Hunt, aflat intr-o vizita la Paris, informeaza France Presse 'Daca sfarsim fara un acord, doar Putin se va bucura',…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP,…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…