Guvernul a realizat cadrul legal pentru crearea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat printr-o ordonanta de modificare si completare a Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale. Noua ordonanța creeaza temeiul legal privind constituirea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, prin Hotarare de Guvern.Pentru organizarea funeraliilor de stat este necesara o coordonare unitara avand in vedere implicarea mai multor instituții cu atribuții in organizarea ceremoniilor oficiale, se spune in ordonanța. Inițierea…