S-a adoptat OUG privind organizarea simultană a alegerilor Guvernul a adoptat OUG privind organizarea simultana a alegerilor europarlamentare si locale, pe 9 iunie. Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca in ședința extraordinara de vineri a Executivului a fost adoptata ordonanța de urgența care inițiaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale și pentru Parlamentul European, programate pentru data de 9 iunie. „Perioada electorala pentru alegerile din 9 iunie va incepe la 12 martie 2024 și se va incheia in termen de trei zile de la publicarea rezultatului in Monitorul Oficial”, a declarat el intr-o conferința de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a precizat vineri ca alesii locali care vor dori sa candideze din partea altui partid la alegerile din 9 iunie o vor putea face cu pana 45 de zile inaintea scrutinului. Precizarile au venit in contextul in care Guvernul a adoptat vineri ordonanta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca in sedinta extraordinara de vineri, 8 martie, a Executivului a fost adoptata ordonanta de urgenta care declanseaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale si pentru Parlamentul European, in data de 9 iunie. The post HOTARARE…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca in sedinta extraordinara de vineri a Executivului a fost adoptata ordonanta de urgenta care declanseaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale si pentru Parlamentul European, in data de 9 iunie. ‘Perioada electorala pentru…

- Guvernul a adoptat vineri, 8 martie, Ordonanta de urgenta care se refera la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, programate pe 9 iunie.Ședinta de Guvern a avut loc la ora 17.00 și a durat mai puțin de 30 de minute, singurul punct pe ordinea de zi fiind OUG pentru comasarea alegerilor…

- Guvernul se reuneste vineri intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta proiectul de ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor europarlamentare si alegerilor locale in data de 9 iunie 2024. Sedinta urmeaza sa inceapa cu ora 17.00, urmand ca pe ordinea de zi sa figureze doar proiectul de act…

- Guvernul Ciolacu a pus in dezbatere publica Ordonanța de urgența privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a alegerilor locale. Actul normativ propus de coaliția PSD-PNL legalizeaza pentru o perioada de 170 de zile și traseismul politic.Ordonanța de urgența stabilește…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus, joi, in transparenta publica, proiectul ordonantei de urgenta privind masurile avute in vedere pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. Prin…

- Valeria Herdea, presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie si vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania, a fost numita de premierul Marcel Ciolacu presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Herdea are o vasta experienta in pediatrie.…