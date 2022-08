Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba miercuri proiectul de lege privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere, prin modificarea Legii 85/2018, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Cel de-al treilea subiect al agendei noastre este cel al energiei. Avem un proiect de lege prin…

- Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de lege cu privire la transpunerea unei directive a Comisiei Europene care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei, a transmis Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Consiliul Concurenței și Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vor verifica daca exista elemente speculative privind tranzactionarea energiei pe piața din Romania, informeaza Agerpres.Acest lucru a fost solicitat in mod expres, miercuri, de premierul Nicolae Ciuca, in deschiderea…

- Guvernul a adoptat miercuri un proiect de Hotarare prin care se indeplineste un jalon din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele ce sunt finantate din componenta noua, suport pentru sectorul privat,…

- Procurorul-sef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi a anuntat ca ia in calcul posibilitatea sesizarii Comisiei Europene pentru activarea mecanismului de conditionarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva privind avertizorii…

- „Avertizorii de integritate reprezinta o sursa esentiala de informatii pentru serviciile publice de investigare si de urmarire penala. Transpunerea corecta si implementarea efectiva a Directivei (UE)2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a afirmat, miercuri, dupa sedinta Executivului, despre amanarea ratelor la credite, ca este vorba de un instrument si nu singura solutie, el aratand ca orice amanare inseamna ca la final platesti mai mult indiferent de nivelul dobanzii. Purtatul de cuvant a afirmat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi, ca Executivul este preocupat de criza energetica, a reusit stabilizarea preturilor la energie si gaze naturale pe o perioada de un an de zile si, practic, „a bifat” tot ce si-a propus. „Sa incepem cu lucruri exacte, cu cifre exacte, sa incepem cu…