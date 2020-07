Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are la aceasta ora o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei Covid-19 cu premierul Ludovic Orban și cu Raluca Turcan, Marcel Vela, Nelu Tataru și Raed Arafat.

- Guvernul a decis, marti, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri, astazi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri pâna astazi, avem peste 4.500 de cazuri active, în acest context…

- *Se reiau slujbele in interiorul bisericilor, cu respectarea distantarii si purtarea mastilor de protectie Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri (n.n- luni, 15 iunie a.c.), astazi am avut 250…

