Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Executivul a aprobat, luni, Hotararea de guvern privind calendarul alegerilor pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai și se va incheia pe 8 iunie 2024. „Guvernul a aprobat astazi (luni -n.r.) calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din 9 iunie.Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a…

- Guvernul s-a reunit azi intr-o noua sedinta, a doua din aceasta saptamana, cu un singur punct pe ordinea de zi: adoptarea Ordonantei de Urgenta privind organizarea alegerilor din 9 iunie. Documentul a fost adoptat si stabileste oficial desfasurarea scrutinului pentru parlamentul european cu cel pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat calendarul complet al alegerilor din acest an. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara calendarul complet al alegerilor din acest an. Șeful Executivului a facut acest anunț la postul de televiziune Romania TV. Potrivit premierului, calendarul stabilit in…

- ”In momentul in care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, in momentul acela este posibil sa avem si comasare. Nu as duce discutiile in zona de negocieri politice. Eu imi doresc, ca si prim-ministru, sa dau tot ce inseamna modificare legislativa pe tot anul electoral,…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit, vineri, calendarul dezbaterii proiectelor de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024, votul final in plenul Parlamentului fiind programat pentru miercuri. In acest sens, deputatii si senatorii…