Gupul german Volkswagen a raportat joi o scădere a profitului din primul trimestru, din cauza vânzărilor mai slabe din China Volkswagen a declarat ca profitul operational a scazut cu 31% ,la 5,7 miliarde de euro, in primele trei luni ale anului 2023, de la 8,3 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare producator de automobile din Europa a declarat insa ca profitul operational inainte de efectele evaluarii din acoperirea marfurilor a crescut cu 35%, pana la 7,1 miliarde de euro. Veniturile din vanzari din primul trimestru au crescut cu 22%, pana la 76 de miliarde de euro, a declarat Volkswagen, in principal ca urmare a recuperarii volumelor de vanzari in Europa si America de Nord. ”Am avut intr-adevar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

