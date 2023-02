Secretarul Consiliului Național de Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat ca mai mulți ceceni care au luptat impotriva Ucrainei, sunt prezenți acum ca „salvatori” in Turcia și s-ar putea sa se regaseasca cu o sarcina in Moldova. Danilov a amintit pentru publicația Evropenska Pravda ca serviciile de informații ucrainene au avertizat Moldova ca Rusia vrea sa organizeze o lovitura de stat acolo, in viitorul apropiat. „Rusia vrea cu adevarat ca lucrurile sa se „aprinda” din nou acolo, astfel incat sa existe un punct de tensiune la care ar trebui sa acordam o atenție maxima”, a spus Danilov.…