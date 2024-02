România prinsă involuntar în scena unui complot terorist: Explozibili către Rusia, implicare ucraineană și conexiuni politice Țara noastra a fost implicata intr-un incident cu potențiale consecințe teroriste, dupa ce Serviciul de Securitate al Georgiei a anunțat ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili, care avea ca destinație un oraș din Rusia. Potrivit autoritaților georgiene, explozibilii erau ascunși intr-un transport de baterii auto și au intrat in țara in ianuarie, parcurgand un traseu ce a inclus și teritoriul Romaniei. Intr-un comunicat oficial, agenția de securitate din Georgia a precizat ca incarcatura a ajuns in țara intr-o dubița inmatriculata in Ucraina și avea ca destinație Voronej, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

