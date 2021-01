Grupul de hackeri care a accesat sistemul companiei SolarWinds a accesat o parte din codul sursă al Microsoft Intr-o postare pe blog, Microsoft a anuntat ca investigatia sa a descoperit nereguli ”la un numar mic de conturi interne” si ca unele dintre conturi ”au fost folosite pentru a vizualiza codul sursa intr-un numar de depozite de cod sursa”. Informatia se adauga numarului tot mai mare de dovezi referitoare la compromiterea unor rtele, in urma atacului informatic impotriva SolarWinds. Hackerii s-au folosit de softul de monitorizare al retelelor al SolarWinds pentru a patrunde in retele guvernamentale sensibile si in retelele unor companii. Microsoft dezvaluise deja ca, la fel ca si alte companii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Microsoft a recunoscut joi ca hackerii din spatele atacului cibernetic masiv care a vizat sistemele executivului american si companiile private au patruns mai profund in reteaua sa decat a dezvaluit pana acum, informeaza AFP.

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, a recunoscut public, luni, ca sistemul informatic al institutiei a fost accesat de hackeri, la peste o saptamana de cand Reuters a scris despre acest atac.

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a minimalizat sambata recentul atac cibernetic comis impotriva unor agentii guvernamentale americane si presupusul rol al Rusiei, contrazicand o declaratie anterioara a secretarului de stat Mike Pompeo potrivit careia implicarea Moscovei in acest caz este…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a postat, pe Twitter, ca a primit toate informatiile cu privire la atacul cibernetic asupra agentiilor guvernamentale americane si ca presa care in opinia sa propaga stiri false a exagerat. „Atacul cibernetic este mult mai mare in media Fake News decat…

- Microsoft a declarat, joi, ca a descoperit software malițios in sistemele sale. Programul tip malware este legat de o campanie masiva de atacuri cibernetice ce a fost confirmata de oficiali americani in aceasta saptamana. Compania americana se adauga pe lista țintelor de top din sfera tehnologiei, care…

- Unele produse Microsoft au fost folosite in vederea unei extinderi a acestui atac cibernetic la alte tinte, potrivit surselor citate. Contactat de Reuters, Microsoft a refuzat sa comenteze imediat aceste informatii. Numeroase site-uri apartinand Guvernului american sunt tintite in acest atac informatic…

