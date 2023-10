Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Israel anunța ca o drona sau un avion ostil a ajuns in apropierea unui oraș israelian de la Marea Roșie, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului au avertizat cu privire la descoperirea unei drone sau a unui avion in apropierea orașului…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone in noaptea de duminica spre luni. Rusia a folosit „arme balistice, rachete aeriene ghidate și drone de atac” in raidul nocturn care a vizat Ucraina, au anunțat reprezentanții forțelor aeriene de la Kiev, potrivit Sky News. Doua rachete…

- In Statul Israel si Fasia Gaza au avut loc evolutii de securitate, pe parcursul noptii de 6 spre 7 octombrie 2023, cand a fost lansat un numar mare de rachete din Fasia Gaza catre Statul Israel si au avut loc si infiltrari ale unor militanti la sol. In Statul Israel si Fasia Gaza au avut loc evolutii…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…

- Un atac masiv cu drone și rachete a fost lansat luni de ruși asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog. Mai multe rachete rusești și cel puțin 11 drone au atacat orașul Krivoi Rog luni dimineața, potrivit oficialilor ucraineni, citați de Sky News. Oleksandr Vilkul, care conduce…

- Iranul a echipat navele militare ale unitatii Gardienilor Revolutiei cu rachete cu o raza de actiune de pana la o mie de kilometri si cu drone, au relatat sambata agentii de presa iraniene citate de Reuters, in timp ce Statele Unite intentioneaza sa ofere posibilitatea aducerii