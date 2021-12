Stiri pe aceeasi tema

- AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinaționala cu șapte birouri deschise in Romania…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…

- ​Grupul Digi (RCS&RDS), controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți, 30 noiembrie, încheierea contractului de vânzare-cumparare privind operațiunile sale din Ungaria catre 4iG. Tranzacția are valoarea de 625 milioane de euro și este supusa unor condiții, inclusiv…

- Antibiotice Iasi a realizat, in primele noua luni ale acestui an o cifra de afaceri neta in valoare de 247,83 milioane lei, mai mare cu 21% in comparatie cu valoarea realizata in perioada similara din 2020, exportul reprezentand 39% din aceasta, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori…

- Grup Șerban Holding, companie din județul Bacau activa in mai multe domenii din agricultura, anunța intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Firma are in plan sa se listeze la BVB sub simbolul bursier GSH pana la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…

- Connections Consult SA, liderul pieței de transformare digitala din Romania, cumpara o companie de software cu o cifra de afaceri de circa un milion de euro Connections Consult SA, lider pe piața de transformare digitala din Romania, listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul…