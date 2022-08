Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativZone afectate: conform textului și harții La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru luni si marti. Astfel, valul de caldura va persista in regiunile sudice si sud-estice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete. Va fi instabilitate atmosferica de vineri pana duminica. In vestul si in sudul tarii se anunta val de caldura intens, Bucurestiul si 16 judete fiind sub Cod galben.

- ISU Alba: Canicula și temperaturi de pana la 40 de grade in județ: Recomandari pentru populație ISU Alba: Canicula și temperaturi de pana la 40 de grade in județ: Recomandari pentru populație Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de caldura persistenta și disconfort termic accentuat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mesaj de avertizare meteorologica. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați insemnate de apa și vijelii. In intervalul menționat vor fi averse torențiale, vijelii (rafale de peste 70…80 km/h), frecvente descarcari electrice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta pe termen scurt care anunța averse torențiale și intensificari ale vantului in județul Timiș. Codul portocaliu vizeaza localitațile Mașloc, Ohaba Lunga, Brestovaț, Bogda, Bara și Secaș. Alerta inițiala este valabila pana la ora 19:30, insa ar putea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabila in sase localitati din judetul Maramures, pana la ora 20:30. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Marți dupa-amiaza a plouat torențial in județul Buzau, iar in unele localitați grindina a facut prapad. In Topliceni, de exemplu, grindina a cazut timp de 15 minute, iar munca localnicilor din aceasta primavara este distrusa. La Istrița de Jos și Tisau au fost trase rachete antigrindina, informeaza…