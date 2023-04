Grindeanu: Ultimul lot al Autostrăzii Bacău-Paşcani (Mirceşti-Paşcani) are de astăzi Autorizaţie de construire ”Ordinul pentru inceperea lucrarilor pe cei 28,9 km ai acestui lot va fi emis in data de 2 mai. Lotul 3 al autostrazii Bacau-Pascani (parte din A7, AutostradaMoldovei) are o valoare contractuala de 1,76 miliarde de lei (fara TVA) si este finantat prin PNRR”, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor. Potrivit acestuia, constructorul roman are la dispozitie 30 de luni pentru finalizarea lucrarilor. Sectiunea de autostrada Bacau-Pascani (finantata prin PNRR) are o lungime de 77 de km, o valoare de 4,68 miliarde de lei (fara TVA) si este formata din 3 loturi: – Lotul 1 (Saucesti-Trifesti): 30,3 km… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

