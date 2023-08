Stiri pe aceeasi tema

- Greva de la Hollywood creeaza incertitudine cu privire la starurile americane de film care isi vor face aparitia la cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia ce incepe miercuri, transmite agentia DPA.

- Greva de la Hollywood creeaza incertitudine cu privire la starurile americane de film care isi vor face aparitia la cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia ce incepe miercuri, transmite agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Chiar inainte de greva actorilor SAG -AFTRA, președintele acestora a participat la prezentarea de moda a Dolce & Gabbana, scriu jurnaliștii de la The Telegraph. Cu cateva zile inainte ca greva actorilor SAG-AFTRA sa inceapa la Hollywood pe 14 iulie, președintele acesteia, actrița Fran Drescher, a demonstrat…

- SAG-AFTRA, un sindicat care reprezinta aproximativ 160.000 de actori de la Hollywood, a intrat oficial in greva dupa ce nu a reușit sa ajunga la un acord cu cele mai mari studiouri de la Hollywood.

- Zborurile de la Roma, Napoli, Pisa și Alghero din insula Sardinia spre București nu au fost anulate, dar vor avea intarzieri la decolare, potrivit unei corespondențe din Italia a Radio Romania Actualitați VEZI tabela plecari/decolari Otopeni Calatorii cu bilete spre Cluj-Napoca de la Roma, Veneția…

- Actorii de la Hollywood s-au alaturat grevei scenariștilor, pentru prima data in ultimii 43 de ani, ceea ce a dus la oprirea activitații cinematografice și de televiziune din SUA, parțial din cauza temerilor legate de impactul inteligenței artificiale (AI), transmite BBC.

- Vedetele de la Hollywood au intrat in greva, pentru prima data in aproape jumatate de secol. Actorii se plang ca sunt platiti prost, in timp ce marile studiouri si platformele de streaming se imbogatesc pe seama lor. Greva este sustinuta de toate starurile de la Hollywood.

- Sindicatul american care reprezinta 160.000 de actori a acceptat vineri, in extremis, sa prelungeasca negocierile cu studiourile de la Hollywood pana pe 12 iulie, evitand astfel, pentru moment, declansarea unei greve, informeaza AFP.