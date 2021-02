Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va incepe de vineri sa emita certificate digitale de vaccinare pentru cetatenii carora li s-au administrat ambele doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat ministrul pentru guvernanta digitala, Kyriakos Pierrakakis, potrivit Agerpres.

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Spania si Grecia, doua tari europene a caror economie este puternic dependenta de industria turismului, insista pentru introducerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea calatoriilor. Joi, ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez, a afirmat…

- Statele Uniunii Europene au inceput, luni, sa discute daca oamenii vaccinati pentru Covid-19 ar trebui sa aiba o libertate de miscare mai mare, la vara, fata de cei care nu sunt imunizati, transmite Reuters. Citește și: SONDAJ CURS - Cati romani vor sa se vaccineze anti-COVID si cum ajung…

- Campania de vaccinare anti-Covid incepe miercuri și in județul Dolj. La nivel județean au fost inființate 13 centre de vaccinare. Subprefectul Daniela Dobrin spune ca Dolj a primit in total 195 de flacoane cu vaccinuri cu 975 de doze. „Flacoanele sunt ridicate de DSP, care le portioneaza in doze pentru…