Grecia: Turiştii vor fi taxați cu 20 de euro pentru serviciile medicale Pentru prima data, turistii care intra in Grecia vor trebui sa plateasca in curand o suprataxa de 20 de euro pentru serviciile de sanatate oferite in timpul sederii lor in tara. Pana acum, turistii care veneau in Grecia nu plateau nimic pentru serviciile medicale, indiferent de locul de unde proveneau, cu exceptia spitalizarilor, relateaza luni website-ul Greekreporter. De-a lungul timpului, toate serviciile prestate erau complet gratuite, cu singura exceptie cand calatorii erau spitalizati in timpul sederii lor in Grecia. Potrivit unui articol de pe site-ul grec healthreport.gr, Ministerul Sanatatii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

