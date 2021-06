Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit marți dimineața Arhipelagul Dodecanez din Grecia, situat în sud-estul Marii Egee, au informat agentii care monitorizeaza activitatea seismica din Grecia, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60…

- Seismul s-a produs sambata dimineața (02.04 ora locala) in provincia Qinghai, situata in nord-estul Chinei, a precizat Institutul american de geofizica (USGS). Potrivit unui prim bilant, s-au inregistrat cel puțin doi morți. Exista insa temeri ca și acest seism a provocat importante pierderi in vieți…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in largul coastei nord-vestice a insulei indoneziene Sumatra, a informat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a zguduit, miercuri, o provincie filipineza aflata la sud de capitala Manila, fara a fi raportate daune majore sau victime, au informat oficiali locali, conform DPA. Epicentrul seismului a fost localizat in largul orasului Abra de Ilog, din provincia Occidental…