Gratis la UNTOLD și Neversea pentru elevii care iau nota 10 la Bacalaureat. Organizatorii oferă abonamente pe patru zile Elevii primesc o oferta de nerefuzat din partea organizatorilor festivalurilor UNTOLD și Neversea. “Cine ia 10 la Bac intra gratuit la UNTOLD, iar cine s-a inscris la examenul maturitații primește preț special la abonamentele UNTOLD și Neversea”. Organizatorii UNTOLD și Neversea iși propun sa susțina performanța in educație și sa-i premieze pe cei care iau The post Gratis la UNTOLD și Neversea pentru elevii care iau nota 10 la Bacalaureat. Organizatorii ofera abonamente pe patru zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

