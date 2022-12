Stiri pe aceeasi tema

- El „s-a prabusit” in zona rezervata presei in timp ce relata de la meciul de vineri Argentina-Olanda, a declarat un martor pentru CNN.Circumstantele mortii sale nu sunt clare.„Intreaga familie US Soccer are inima franta sa afle ca l-am pierdut pe Grant Wahl”, a transmis US Soccer intr-o declaratie pe…

- Sferturile de finala de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar au inceput vineri, iar in primul joc Croația a invins Brazilia, scor 1-1, 3-1 dupa executarea loviturilor de departajare, pe arena Education City din Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Croația este prima echipa calificata in semifinale…

- Cupa Mondiala programeaza vineri primele meciuri din sferturile de finala ale competitiei din Qatar: Ora 17.00: Croatia – Brazilia (Education City Stadium); Ora 21.00: Olanda – Argentina (Lusail Stadium). Meciurile sunt transmise in direct de TVR 1.

- Vineri și sambata se vor disputa cele patru meciuri din sferturile de finala de la Cupa Mondiala 2022. Brazilia și Portugalia au facut spectacol in optimi, in timp ce Olanda - Argentina și Anglia - Franța sunt cele mai așteptate partide, pe care zeci de m

- Argentina a invins Australia cu 2-1 (1-0), intr-un meci din optimile de finala de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat, sambata, la Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Aflat la meciul cu numarul 1.000 in cariera, vedeta argentiniana Leo Messi a facut diferența in prima repriza, marcand cu un…

- Echipa Portugaliei și-a adjudecat victoria in fața reprezentativei statului Ghana, in prima etapa din Grupa H a Cupei Mondiale 2022 din Qatar. A fost 3-2 pentru lusitani, pe stadionul „974“ din Doha, la capatul unui joc cu nerv și cu nervi, decis in repriza secunda. Portughezii au marcat prin Cristiano…