- Campania pentru alegerile europarlamentare și locale s-a incheiat. Ce nu mai au voie candidații și partidele sa faca Campania pentru alegerile europarlamentare și locale s-a incheiat. Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare 2024, care a inceput pe data de 10 mai, s-a incheiat…

- Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian a transmis ca sustine candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din alte state UE. Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian considera ca romanii din diaspora merita pe deplin sa fie reprezentati in numar cat mai mare in administratiile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat un Ghid destinat alegatorilor care doresc sa voteze la secțiile de votare organizate in straianatate la alegerile pentru Parlamentul European. Numarul secțiilor de votare este mai mult decat dublu fața de cele de la alegerile din 2019.

- Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani…

- Un europarlamentar primește lunar un venit considerabil, format din mai multe componente: salariu de baza, indemnizație, diurna și alte sume decontate de catre instituția europeana. In total, venitul unui europarlamentar poate ajunge la aproximativ 18.000 de euro pe luna.Daca luam in considerare faptul…

- Romania a inregistrat a doua cea mai mare crestere a intentiei de vot la alegerile europene din acest an fata de 2019, dupa Cehia, ajungand la 74%, ceea ce reprezinta nu mai putin de 19 puncte procentuale in plus fata de scrutinul de acum cinci ani, conform ultimului sondaj Eurobarometru publicat ieri…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.