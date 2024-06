Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul prezidențial pentru Securitate Naționala (NSC) din Coreea de Sud ar urma sa discute un plan de reluare a campaniilor de propaganda prin difuzoare la granița cu Coreea de Nord, ca raspuns la lansarea de catre Nord a aproximativ 600 de baloane care transporta gunoaie catre Sud, a declarat duminica…

- Coreea de Sud si-a avertizat locuitorii din apropierea granitei cu Coreea de Nord sa fie atenți dupa ce in presa au aparut relatari conform carora au fost detectate peste 90 de baloane care transportau diverse obiecte, inclusiv ceea ce parea a fi gunoi si excremente, potrivit Reuters.

- SUA au impus miercuri, 1 mai, sute de noi sanctiuni impotriva Rusiei intr-o actiune ce urmareste cu precadere sa blocheze posibilitatile Moscovei de eludare, inclusiv prin intermediul Chinei, a masurilor occidentale deja luate, relateaza agențiile de presa Reuters si France-Presse, preluate de news.ro.Pe…

- Digi24 a filmat intr-unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe planeta. Granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Granița dintre bogația din sud si teroarea din nord, din țara condusa de liderul suprem Kim Jong Un. Așa numita zona demilitarizata este impanzita de zeci de mii de militari, mine…

- Continua sfidarea la adresa romanilor a președintelui Klaus Iohannis. Dupa ce a ales din nou o aeronava de lux pentru vizita in Coreea de Sud, președintele a trebuit sa dea explicații. Doar ca, in stilu-i caracteristic, iar a incercat sa micșoreze importanța deciziei sale. Intrebat de jurnaliștii romani…

- Prima Doamna a Romaniei a atras toate privirile, la cea mai recenta apariție alaturi de președinte. Carmen Iohannis a purtat un accesoriu inedit in Coreea de Sud. au aparut primele imagini din vizita oficiala a șefului statului in țara asiatica. Carmen Iohannis, apariție impecabila in Coreea de Sud…

- Dan Petrescu a revenit in țara dupa desparțirea de Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), iar antrenorul de 56 de ani a comentat zvonurile conform carora ar urma sa se intoarca pe banca echipei CFR Cluj.

- Coreea de Nord a testat cu succes o noua racheta hipersonica, cu combustibil solid, cu raza medie si lunga de actiune, a anuntat miercuri presa de stat KCNA. Kim Jong Un a supervizat și laudat lansarea, potrivit Reuters, informeaza News.ro.