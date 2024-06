CORNĂȚELU: Cea mai mare prezență la vot Deși este cea mai mica comuna din județ din punctul de vedere al numarului de persoane inscrise pe listele permanente, Cornațelu inregistreaza cea mai mare prezența la vot, creșterea fiind constanta. Prezența la urne la ora 13:00: 46,72 % Inscriși pe liste permanente: 1.085 Votanți pe liste permanente: 453 Votanți pe liste suplimentare: 54 ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 09 iunie 2024, au loc alegerile in Romania. Pana la ora 13.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 130.645 de alegatori, echivalentul unui procent de 21,24 , potrivit datelor ROAEP. La nivelul judetului Tulcea, au votat 43.784 de votanti, echivalentul unui procent de 23,55 . La alegerile…

- Prezența la urne la ora 13:00: 27,35 % Inscriși pe liste permanente: 415.951 Votanți pe liste permanente: 110.925 Votanți pe liste suplimentare: 2.820 Votanți cu urna mobila: 56 Total votanți: 113.801 Urban: 29.831 Rural: 83.970 Pana la aceasta ora, prezența la nivel național este de 22,76%, dintr-un…

- Prezența la urne la ora 12:00: 22,4 % Inscriși pe liste permanente: 415.951 Votanți pe liste permanente: 90.890 Votanți pe liste suplimentare: 2.308 Votanți cu urna mobila: 16 Total votanți: 93.214 Urban: 24.305 Rural: 68.909

- Prezența la urne la ora 11:00: 17,53 % Inscriși pe liste permanente: 415.951 Votanți pe liste permanente: 71.101 Votanți pe liste suplimentare: 1.815 Votanți cu urna mobila: 16 Total votanți: 72.932 Urban: 18.867 Rural: 54.065

- ALEGERI LOCALE in județul DAMBOVIȚA:La ora 8:45,prezența la vot 5,8 %,au votat 24.458 de dambovițeni din totalul 416.447 inscriși pe liste permanente și complementare The post ALEGERI LOCALE in județul DAMBOVIȚA:La ora 8:45,prezența la vot 5,8 %,au votat 24.458 de dambovițeni din totalul 416.447 inscriși…

- ALEGERI LOCALE in județul DAMBOVIȚA:La ora 9:45,prezența la vot 5,8 %,au votat 24.458 de dambovițeni din totalul 416.447 inscriși pe liste permanente și complementare The post ALEGERI LOCALE in județul DAMBOVIȚA:La ora 9:45,prezența la vot 5,8 %,au votat 24.458 de dambovițeni din totalul 416.447 inscriși…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a gazduit, in perioada 3 5 aprilie 2024, testarea realizata in cadrul Concursului national organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici ANFP , in vederea recrutarii candidatilor pentru ocuparea functiilor publice din administratia centrala si teritoriala.…

- Perchezițiile sunt efectuate in municipiul București, la locuințele a doua persoane fizice, cercetate pentru comiterea faptelor și la sediile a doua persoane juridice, care au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale.Hussein Shamieh, medic specialist in chirurgie plastica, acuzat ca a…