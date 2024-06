Incidente electorale în Prahova Din nefericire, in judet, nici scrutinul electoral de astazi nu este lipsit de incidente . Va prezentam, in continuare, asemenea incidente, in urma carora politia a deschis dosare penale, urmand ca, ulterior, cercetarile sa stabileasca in ce masura acestea se confirma sau nu.Un prim incident „mai serios” a avut loc la Scorteni. Acolo, potrivit unei informari a IPJ Prahova, „polițiștii din Baicoi au fost sesizați ca in comuna Scorțeni au avut loc activitați de influențare și cumparare a alegatorilor din partea unui angajat al unei instituții publice. In baza sesizarii, a fost constituita… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

