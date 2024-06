Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei nationale a Romaniei, Nicolae Stanciu, a surprins, la finalul partidei amicale cu Liechtenstein, scor 0-0, pe teren propriu. El a spus ca este mandru de felul in care tricolorii au abordat acest ultim meci de pregatire dinaintea EURO 2024. „Cred ca dezamageste rezultatul, faptul ca…

- Inainte de debutul la EURO 2024, cu Romania, Ucraina a pierdut un meci amical cu Polonia, scor 1-3, iar jurnaliștii ucraineni nu au avut mila de selecționata lui Rebrov. Romania și Ucraina se intalnesc pe 17 iunie la EURO, in primul meci al grupei. Ambele au avut prestații lamentabile inainte de turneul…

- Romania va avea un nou aeroport internațional intr-o zona a țarii care devine tot mai importanta in contextul razboiului din Ucraina. Este vorba de Aeroportului International Galati-Braila, care a obtinut acordul de delimitare a spatiului aerian de la ROMATSA. Anunțul a fost facut de catre presedintele…

- Presa engleza a reacționat dupa ce Ucraina s-a calificat la Euro 2024 și a completat grupa E, din care face parte și Romania. Ucraina a caștigat cele doua meciuri de baraj (2-1 cu Bosnia și 2-1 cu Islanda) și și-a asigurat prezența la Europeanul din Germania. „Tricolorii” vor da piept cu selecționata…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…

- La finalul amicalului contra Columbiei, 2-3, selecționerul Edward Iordanescu a vorbit despre EURO 2024 și despre Ucraina, care a caștigat play-off-ul și va fi adversara Romaniei la turneul final. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie,…

- Ucraina și Islanda se intalnesc de la 21:45 in finala play-off-ului B pentru EURO 2024. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2 și DigisSport 1. Caștigatoarea meciului va juca la EURO 2024 in grupa E, din care mai fac parte Romania, Belgia și Slovacia. Romania va juca in primul…