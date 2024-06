Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- Patru dintre cele 5 judete ale Olteniei sunt in Top 10 al clasamentului privind prezenta la votare la alegerile locale pana la aceasta ora. Primul judet ca prezenta la vot este Teleorman – 22%. Olt este pe locul al doilea, cu 22%. Mehedinti, Valcea si Gorj completeaza clasamentul cu circa 19% prezenta…

- Cele mai mari procente in alegerile locale sunt in județele Teleorman, Olt și Giurgiu. Pana la ora 10.00 și-au exprimat opțiunea, prin vot, pentru alegerile europarlamentare, 8.8% din numarul alegatorilor inscriși in listele electorale, din care 7.06% in mediul urban, respectiv 11.07% in mediul rural,…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele patru luni din acest an a fost de 2.526, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.199 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024 a fost de 4.328, in crestere cu 38,58% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…