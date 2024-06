Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai batran candidat la alegerile locale din 2024 este un barbat din Vaslui. Are 100 de ani și este veteran de razboi. Nascut in anul 1923, Mihai Ardeleanu a facut parte din ultimul contingent de soldați care au luptat pe front in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Acesta a fost pe frontul…

- In comuna Dumești din județul Vaslui, candideaza pentru a obține funcția de consilier local un barbat care are împliniți 100 de ani. Conform hotnews.ro, Mihai Ardeleanu este nascut in anul 1923, iar in 20 august urmeaza sa implineasca 101 ani. Informația despre cei mai in varsta candidați a fost facuta…

- Lovitura pentru Iohannis: Inca o țara e de așteptat sa-l susțina pe Mark Rutte la șefia NATO (surse Reuters)Turcia le-a transmis aliatilor ca va sustine candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru a fi urmatorul secretar general al NATO, a declarat luni un oficial turc citat de Reuters, un pas…

- ALATURI DE OAMENI, PENTRU ALBA – LANSAREA CANDIDAȚIILOR PNL PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA. Astazi este un moment important pentru noi ca partid. Echipa pentru Consiliul Județean Alba și-a depus candidatura pentru alegerile locale din 9 iunie. Impreuna, am muncit mult pentru a face posibila aceasta…

- Fostul primar al localitatii Viisoara arestat 30 de zile ca ar fi violat o tanara de 16 ani, vecina cu el, a fost eliberat la cateva zile dupa sentința, spre uimirea tuturor tuturor. Desi in urma audierilor, actualul consilier local, a fost arestat pentru 30 de zile, in cele din urma a fost eliberat…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sambata seara, la Antena 3, intrebat daca este posibil ca PSD sa susțina candidatul PNL la prezidențiale, ca președintele PNL Nicolae Ciuca este „obligat” de partid sa candideze la prezidențiale. „Vom vedea rezultatul alegerilor europarlamentare și…

- Dan Bittman simte ca, dupa patru decenii de cantat, vrea sa schimbe și locuri, nu numai vieți. Inca nu se simte in totalitate convins sa schimbe muzica cu politica, de aceea popularul solist pop-rock nu a acceptat inca nici o oferta. Fost consilier la Finanțe in perioada cand prietenul sau Sebastian…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și-a anunțat astazi candidatura pentru Primaria Bistrița, la alegerile locale din iunie. Acesta va candida pe lista PSD-ului, fiind prezentat chiar de președintele organizației județene a partidului, Radu Moldovan. Pe o ploaie…