Alegeri locale și europarlamentare 2024: Date exit-poll la nivel național. Care este clasamentul partidelor – surse Alegeri locale și europarlamentare 2024: Date exit-poll la nivel național. Care este clasamentul partidelor – surse Alegeri locale și europarlamentare 2024: Date exit-poll la nivel național. Care este clasamentul partidelor – surse Au inceput sa apara primele date din sondajele realizate la ieșirea de la urne, la alegerile locale. Pana la ora 11, votul politic nu aduce mari surprize, potrivit surselor din cadrul partidelor. Potrivit surselor politice, votul politic la nivel […] Alegeri locale și europarlamentare 2024: Date exit-poll la nivel național. Care este clasamentul partidelor – surse Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

