GRAFIC Toată ţara rămâne în scenariul verde. Unde sunt cele mai multe cazuri de Covid-19 Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetele Alba – 0,13 si Prahova – 0,14, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, in ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri s-au inregistrat in Prahova – 8 si Bucuresti – 7.In 23 judete nu a fost raportat niciun caz nou de infectare – Alba, Arad, Arges, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Mures, Olt,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

