Gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei, plafonat. BNR seteaza maxime pentru toate tipurile de credit

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,87%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro.Citeste si: FOTO Manelistul…

- Un banal paracetamol, administrat in exces și fara a ține cont de alte afecțiuni ale pacientului, ar putea avea consecințe grave, avertizeaza medicii. 73% dintre romani iși administreaza singuri medicamente pentru durere, arata un sondaj recent, efectuat pe Docbook, singura aplicație de programari la…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), anunta News.ro.Citeste si: HAOS la Vama cu Ungaria. Sute de TIR-uri, BLOCATE la cozi Robor…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Indicele ROBOR, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a urcat vineri la toate scadențele, arata datele Bancii Naționale a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, fostul senator Dan Șova și foștii șefi ai Complexelor Energetice Turceni și Rovinari ar putea afla, joi, prima decizie a ICCJ in dosarul in care au fost judecați pentru fapte de corupție privind acordarea de asistența juridica fictiva. Procurorii DNA au cerut…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,13%, de la 2,07%, urmat de indicii la sase si noua luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul…

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,42%, de la 2,41%. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni,…