- Gala premiilor Goya 2021 va ramane in istorie pentru faptul ca va fi prima astfel de gala care se desfasoara in versiune mixta, cu prezenta fizica si virtuala, dar si cea care va reuni sambata seara cele mai multe vedete ale cinematografiei mondiale prin conexiune directa cu Teatrul Soho CaixaBank…

- Reuniunea din 23 februarie a.c. a Ambasadorului Gabriela Dancau cu Directorul general al Parcului Tehnologic din Andalucia (PTA), Felipe Romera, a reprezentat un reper important al vizitei in Malaga. PTA este unul dintre cele mai importante parcuri tehnologice din sudul Europei, reunind peste 630…

- Mai multe persoane care au promovat calitatea documentelor si a bancnotelor ilegale, aratand un pasaport bulgar fals cu imaginea actorului american Sylvester Stallone, 74 de ani, a fost arestate vineri de catre autoritațile din Bulgaria, relateaza Reuters , citata de News.ro . Procurorii au pus, vineri,…

- La Pieta „La Pieta” (cu accent pe „a”) este o sculptura realizata intre 1498 și 1499 de Michelangelo Buonarroti, pe Post-ul PARADIGME DIN POST-IZOLARE – Robert MARIN – Drapaje apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gimnastul Gabriel Burtanete a cucerit, duminica, medalia de aur in proba de sarituri din cadrul Campionatelor Europene de juniori de la Mersin, potrivit news.ro. Romanul a terminat finala cu o medie de 14.283, fiind urmat de ucraineanul Ilia Kovtun, campionul de la individual compus, cu 14.083,…

- Actrita si producatorul de televiziune Salma Hayek nu se spala pe fata dimineata. In varsta de 54 de ani, Salma are un ten impecabil si a declarat in repetate randuri ca respecta acest ritual al ei de ingrijire a tenului. Salma Hayek spune ca dupa o noapte de somn bun,... The post Salma Hayek nu se…

- „WATCH-DOG” contra „WAG-THE-DOG”! 5 ETAPE DISTINCTE IN PROCESUL DE FRAUDARE: NUMARATOARE, CONTABILIZARE, EXIT-POLLURI, RAPORTARE, respectiv JUSTIȚIE (DECIZII BEC/JUDECARE CONTESTAȚII) . In 1997 am descoperit și descifrat America grație unei burse de management care mi-a fost oferita de catre statul…