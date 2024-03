Stiri pe aceeasi tema

- Liviu de la Mireasa, sezonul 8, este un barbat așa cum rar mai exista, așa ca i-a facut o surpriza speciala soției sale, Bogdana, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Iata ce cadou i-a facut tanarul partenerei sale!

- Nora de la Mireasa, sezonul 5, a optat, de curand, pentru o schimbare radicala de look. Iata cum arata acum fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1! Fanii show-lui matrimonial au ramas placut surprinși cand au vazut imaginile publicate in mediul online de blondina.

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au facut un pas important in relație. Cum ii susține doamna Anina in prezent pe cei doi tineri indragostiți. Ce au marturisit cei trei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Fosta concurenta a emsiunii de la Antena 1 se confrunta cu probleme grave de sanatate și de mai bine de doua saptamani se afla internata la spital. Iata Care este starea de sanatate a lui Madi!

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- Maria de la Mireasa, seznoul 7, a luat o decizie de ultim moment. Fosta concurenta a publicat, de curand, pe pagina sa de Instagram un anunț despre schimbarile pe care vrea sa le faca in acest an. Iata la ce meserie s-a gandit iubita lui Antonio!