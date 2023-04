Stiri pe aceeasi tema

- SVSU Romuli a intervenit miercuri in localitate la un incendiu izbucnit la o bucatarie de vara si o lemnarie. Pompierii voluntari au asigurat prima intervenție și au localizat incendiul. Au fost alocate in sprijin echipaje de pompieri militari de la Secția Nasaud – echipaj cu autospeciala de stingere…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa parasita aflata pe Aleea Dezna, in Arad. La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de prima intervenție și comanda și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:30, sa intervena de urgența pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința situata pe strada Vasile Carlova din Timișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției un ofițer și 15 subofițeri…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din orașul Sebiș (județul Arad). „La sosirea echipajelor de intervenție…

- Intervenție dificila a pompierilor dambovițeni, vineri dupa-amiaza, dupa ce un incendiu a izbucnit unui garaj, aflat pe strada Radu Cosmin, din orașul Pucioasa. Din fericire, nu au existat victime. La locul incendiului, pompierii au constatat ca acesta se manifesta la nivelul unui garaj, pe o suprafața…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa din localitatea Surduc, comuna Iara. Apelul de urgența a venit in jurul orei 11:45, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Garda de Intervenție Baișoara. Incendiul s-a manifestat…

- FOTO. Intervenție a pompierilor de scoatere a unui caine cazut in apele inghețate ale Mureșului! Potrivit ISU Mureș, pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica, 12 februarie, in municipiul Targu Mureș, pentru salvarea de la inec a unui caine cazut in raul Mureș. Pompierii au intervenit…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați astazi, in jurul orei 15:00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Gurba. „Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și un echipaj…