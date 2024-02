O autoutilitara incarcata cu haine a luat foc in mers, in aceasta dimineata, in timpul deplasarii pe raza localitatii Merisor, din judetul Hunedoara. Din fericire, cei doi pasageri aflati in inerior s-au autoevacuat la timp. In jurul orei 8 a fost anunțat incendiul la vehiculul incarcat cu articole textile si care se deplasa pe DN […] Articolul Autoutilitara incarcata cu haine cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit de urgenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .