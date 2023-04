Gorj: Motociclist de 20 de ani, mort într-un accident rutier la Urdari Un tanar, de 20 de ani, a murit joi seara in localitatea gorjeana Urdari, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-o mașina. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca un tanar de 20 de ani, din comuna Branești, in timp ce conducea o motocicleta pe DJ 674A, din direcția Urdari-Turceni, s-a angajat in depașirea regulamentara a unui autoturism condus de o femeie de 26 de ani. Conducatorul motocicletei a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism staționat pe sensul opus de mers. In urma impactului a rezultat decesul tanarului de 20 de ani, trupul acestuia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

