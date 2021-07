Stiri pe aceeasi tema

- In toiul verii, un oras din Franta a fost lovit de o furtuna puternica, cu grindina. Strazile au devenit impracticabile din cauza gramezilor de gheata. Localnicii au curatat strazile cu lopeti, iar autoritatile au intervenit cu pluguri, relateaza The Local. Grindina a lovit marti dimineata orasul Plombieres-les-Bains…

- Un oraș din Franța a fost lovit de o furtuna cu grindina, care a lasat in urma gramezi de gheața. Stratul de gheața a atins 60 de centimetri, autoritațile intervenind cu pluguri pentru a curața șoselele și trotuarele. Grindina a lovit orașul Plombieres-les-Bains din munții Vosgi, marți dimineața. Iarna…

- ANMH a emis o avertizare cod roșu pentru localitatea Șaru Dornei și zona de munte a județului Suceava cota peste 1.800 de metri ce vizeaza averse torențiale ce vor depași 50..60 l/mp, grindina de dimensiuni medii și mari, vijelie și descarcari electrice Interval de valabilitate: 25.06.2021, intre orele…

- Mai multe zone ale orașului Galați au fost inundate, miercuri seara, in urma unei ploi torențiale care a fost insoțita de grindina, fulgere și tunete. Autoritațile au emis un cod roșu și au trimis populației mesaj RO ALERT. Ploaia torențiala a inceput in jurul orei 19.00. Grindina a rupt copaci, iar…

- O ploaie torențiala cu grindina s-a abatut sambata, in jurul orei 13:10, peste satul Tauți din comuna Meteș. Un cetațean a surprins pe o filmare natura dezlanțuita. In doar cateva minute, gheața a acoperit curțile localnicilor. Oamenii au privit neputincioși cum gradinile și culturile agricole sunt…

- FOTO| Ploaie și GRINDINA la Tauți: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Tauți: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut sambata dupamasa peste Tauți, in localitatea…

- Este cod roșu in județul Mehedinți (Dubova, Svinița). Mesajul de vreme severa anunța și grindina de dimensiuni medii. Codul roșu este valabil pana la ora 16.30. Pericolul de viituri este ridicat. Aversele torentiale vor acumula 35…50 l/mp – in zona avertizata in ultimele 2 ore s-au acumulat peste 50…

- Imagini de cosmar pe un drum din judetul Gorj, pe raza localtatii Plopsoru, unde o masina s-a rupt in doua dupa ce soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu autoturismul intr-un cap de pod. Jumatate din masina a fost aruncata pe partea opusa a soselei. Soferul, in varsta de 31 de ani, a…