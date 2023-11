Stiri pe aceeasi tema

- Israel - Romania. Eran Zahavi, legenda Israelului, a marcat dupa 89 de secunde in poarta Romaniei, in urma unei faze fixe. Pușcaș, care greșise la gol, a marcat dupa 8 minute și și-a luat revanșa. Atacantul israelian a revenit pentru aceasta acțiune dupa doi ani in care nu a mai jucat la naționala.…

- Doi "tricolori" de baza sunt pasibili de suspendare la meciul cu Elveția, ultimul din grupa, care poate deveni capital pentru calificarea la Euro 2024, daca Romania pierde sambata partida cu Israel. Radu Dragușin (21 de ani), stalpul apararii, și Razvan Marin (27 de ani), mijlocaș cu mare experiența,…

- Dubla decisiva cu Israel și Elveția pentru calificarea la Campionatul European din 2024 este privita cu optimism de tricolori, care sunt convinși ca Romania se va intoarce la un turneu final dupa o pauza de opt ani.

- Dupa Romania - Andorra (4-0), in preliminariile EURO 2024, Basarab Panduru s-a declarat surprins ca Razvan Marin a fost cel care a executat penalty-ul din minutul 44. Ultimele meciuri ale Romaniei vor fi pe 18 noiembrie (Israel - Romania, 21:45) și pe 21 noiembrie (Romania - Elveția, 21:45)Calculele…

- Naționala de fotbal a Romaniei a obținut cel mai bun rezultat al ei din preliminariile Euro 2024, invingand echipa Andorrei, la București, cu 4-0. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Razvan Marin (44 – penalty) si Florinel Coman (50). Echipa Andorrei a primit mai multe…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a vorbit la B1 Tv despre valul de migranți care va aparea in urma razboiului din Israel.„In primul rand, asta ar fi cea mai mare problema pentru Uniunea Europeana. Ce va face cu valul de migranți care, evident, va veni. Vorbim despre Marea Mediterana, aceleași rute, pana…

- Ministrul de Externe a vorbit la TVR Info despre solicitarile de repatriere ale romanilor aflați in Israel, in contextul conflictului declanșat de atacurile Hamas. „Sunt foarte mulți cetațeni romani care au cerut sprijinul nostru, al Ambasadei pentru repatrierea in Romania, Pana in acest moment, am…

- Naționala Romaniei a scapat de eticheta de ”echipa de Serie B”, dupa ce Radu Dragușin și George Pușcaș au promovat cu Genoa și s-au alaturat lui Razvan Marin in Serie A, Andrei Rațiu și Ianis Hagi s-au transferat in Primera Division, iar Olimpiu Moruțan și Adrian Rus au plecat de la Pisa, in prima liga…