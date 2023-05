Stiri pe aceeasi tema

- Google a lansat la I/O 2023 primul sau telefon pliabil, Google Pixel Fold. El a debutat alaturi de Google Pixel 7a, telefon midrange accesibil si tablet Pixel Tablet. Telefonul cantareste 283 de grame si aminteste de Pixel 7 si Pixel 7 Pro, daca ne uitam strict la zona camerei. Masoara 12.1 mm in grosime,…

- Google Pixel 7a urmeaza sa fie lansat la evenimentul Google I/O 2023 de astazi, care va avea loc in cateva ore, insa videoclipul promoțional al noului telefon care ataca zona midrange a aparut deja pe internet . Asta se intampla grație OnLeaks, iar videoclipul nu ofera nimic nou fața de ”scaparile”…

- China poate "juca un rol major" pentru "a gasi o cale spre pace" in Ucraina, a spus presedintele francez Emmanuel Macron miercuri, 5 aprilie, la sosirea la Beijing, la inceputul unei vizite care are scopul de a reinnoda dialogul cu omologul sau chinez, Xi Jinping, relateaza AFP, preluata de Agerpres."China…

- ere JBL si 4 woofere ultra liniare HJBL. Cele 8 speakere ofera suport Dolby Atmos si extra imersiune audio. Procesor este un MediaTek Dimensity 9000, insotit de 12 GB RAM LPDDR5X, plus 256 GB stocare UFS 3.1, alaturi de slot microSD. Avem parte si de baterie de 12.300 mAh, cu incarcare la 68W. Pentru…

- Dupa o buna perioada de timp cand parea ca OPPO va lansa telefonul flagship Find X6 Pro la MWC 2023, in Barcelona, a devenit clar ca debutul va avea loc separat. Acum aflam ca terminalul va vedea lumina zilei pe 21 martie 2023, impreuna cu tableta OPPO Pad 2. Evenimentul are loc in China, iar teaserele…

- Google a dezvaluit ieri cand va avea loc cea mai mare conferinta a sa de pe parcursul anului, Google I/O 2023. Traditional la I/O apare noua versiune Android, avem anunturi legate de telefoane Pixel si Google Assistant. In acest an si chatbotii vor fi la mare cautare. Google I/O 2023 are loc pe 10 mai…

- Agitatia cotidiana ne indeamna sa cautam solutii accesibile si sigure pentru a eficientiza timpul si a face multe lucruri in decursul aceleiasi zile. Cu toate ca important este sa gasim mereu un echilibru, perseverenta este principala caracteristica a omului modern. Pentru ca totul sa fie conform…

- O delegație americana, condusa de presedintele Joe Biden, a sosit, luni, in capitala ucraineana. Liderul SUA s-a intalnit deja cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Intre timp, șeful cancelariei prezidentiale de la Kiev, Andri Ermak, de asemenea, a anuntat ca s-a intalnit cu Jake Sullivan,…