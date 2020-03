Stiri pe aceeasi tema

- Alphabet doneaza 800 milioane de dolari pentru combaterea crizei generate de coronavirus. Fondurile se vor folosi pentru producerea materialelor medicale. Focarul rapid, care a ucis zeci de mii de oameni, a adus un deficit de echipamente medicale in intreaga lumeAlphabet, compania mama Google,…

- Animatia „Onward” a inregistrat unul dintre cele mai slabe debuturi ale Pixar in box office, avand in vedere recordurile stabilite de companie in ultimul deceniu, potrivit news.ro.La nivel nord-american, filmul a generat incasari de 40 de milioane de dolari, iar in plan international, de 28…

- Producatorul auto japonez Nissan solicita despagubiri de 91 milioane de dolari de la fostul director executiv Carlos Ghosn, in contextul presupuselor sale abateri financiare, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Compania japoneza a initiat, miercuri, o actiune in justitie impotriva fostului CEO…

- Compania americana de tehnologie Apple a fost amendata cu 27,4 milioane de dolari pentru ca a încetinit în mod deliberat performanțele modelelor mai vechi ale telefoanelor iPhone fara a face acest lucru cunoscut utilizatorilor, a anunțat vineri autoritatea pentru concurența din Franța, transmite…

- O obscura companie ruseasca, care are ca obiect de activitate construirea de componente pentru avioane, a dat in judecata partidul condus de liderul de extrema dreapta Marine Le Pen pentru recuperarea unui imprumut de 10,8 milioane de dolari acordat in 2014 pentru finantarea campaniei electorale a partidului…

- ”O obscura companie ruseasca, care are ca obiect de activitate construirea de componente pentru avioane, a dat in judecata partidul condus de liderul de extrema dreapta Marine Le Pen pentru recuperarea unui imprumut de 10,8 milioane de dolari acordat in 2014 pentru finantarea campaniei electorale a…

- Candidatul din alegerile primare ale democratilor pentru Casa Alba si fost primar al New York-ului, Michael Bloomberg, l-a depasit deja pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, la cheltuielile publicitare pe Google, cu un total de 18 milioane de dolari, fata de 12 ale lui Trump, transmite EFE.…

- Doi tineri romani au crezut in tehnologia viitorului. Lor li s-au alaturat alti investitori cu viziune care au fost dispusi sa „parieze” milioane de dolari pe ideea romanilor. Iata cum s-a nascut o idee inovativa de afaceri si cum a primit finantare din SUA. Firma infiintata in Romania dezvolta o tehnologie…