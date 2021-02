Gloria Albesti, meci test disputat cu Inainte Modelu. Ce partide amicale va mai sustine echipa constanteana

Stiri pe aceeasi tema

- CS Ocna Mureș a repurtat cea de-a patra victorie consecutiva in jocurile de verificare, 4-1 (3-1) in deplasare cu Sticla Arieșul Turda (colega din Seria a 9-a a Ligii a 3-a). George Goronea, nou venitul in tabara vizitatorilor, a fost protagonistul intalnirii, cu doua goluri, in minutele 4 și 20 direct…

- In prima partida din 2021 din Liga a 3 a, Gloria Albesti va juca pe teren propriu cu CS Afumati, liderul clasamentului. Echipa de seniori de Liga a 3 a Gloria Albesti si formatia de juniori Under 17 a FC Viitorul s au intalnit cu ocazia unei partide amicale, gazduite de unul dintre terenurile Academiei…

- FC Viitorul a ajuns la al optulea meci la rand fara victorie si la a treia infrangere consecutiva in Liga 1. Cu sapte etape inainte de incheierea sezonului regular al Ligii 1, FC Viitorul se afla pe locul 12, la noua puncte distanta de pozitia a sasea, ultima care asigura accederea in turneul play off.…

- • Gloria Buzau – Foresta Suceava 2-1 (1-1) Gloria a ramas cu procentaj maxim in meciurile amicale și dupa cel de-al cincilea test al iernii. Sambata, in prima apariție din aceasta serie pe stadionul din Crang, echipa buzoiana a intalnit-o pe Foresta Suceava, ocupanta locului 2 in Seria I a Ligii a 3-a.…

- FC Viitorul II Inainte Modelu 10 0, in meci amical. Dupa doua victorii consistente in amicalele cu Gloria Albesti 7 0 si Axiopolis Cernavoda 6 1 , FC Viitorul II a disputat, sambata dupa amiaza, al treilea joc de verificare al acestei ierni, de aceasta data adversara fiind formatia de Liga a III a Inainte…

- Ieri a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 feminin. De asemenea, s-a organizat și tragerea la sorți pentru Seria 3 din Liga 2 Feminin, care nu a disputat jocuri in prima parte a sezonului. Liga 1 feminin este programata sa reinceapa pe 14 martie, cu prima etapa…

- Rapid a invins cu 4-1 Odorheiu Secuiesc (Liga 3), in primul amical disputat de formația din Giulești in 2021, iar Petre Goge și Nicolae Grigore au oferit declarații dupa victoria echipei. Rapid a debutat cu victorie in noul an și a invins Odorheiu Secuiesc (locul 8 din Seria 5 a Ligii a 3-a), scor 4-1.…

- In etapa a 15 a a Ligii a 2 a, FC Farul Constanta a fost invinsa pe teren propiru de Csikszereda Miercurea Ciuc. Ianis Zicu a debutat ca principal al formatiei de pe litoral intr un meci oficial pe 3 august 2019, in deplasare cu Rapid Bucuresti. In acest sezon, antrenorul trupei de la malul marii a…