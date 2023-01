Giurgiu: Focuri de armă pentru prinderea unui bărbat, ce amenința cu sabia Polițiștii de la Mihailești (jud. Giurgiu) au fost nevoiți sa faca uz de arma pentru a imobiliza un barbat ce amenințase un șofer cu sabia- dar și fosta cumnata – și distrusese capota unui alt autoturism. Pentru imobilizarea barbatului a fost nevoie de intervenția luptatorilor Seriviciului Acțiuni Speciale. Totul s-a intamplat duminica seara, cand un barbat din orașul Mihailești, județul Giurgiu, a sesizat Poliția ca a fost amenințat cu o sabie de catre un barbat, aflat intr-un autoturism. Sesizarea verbala a fost urmata de o plangere scrisa, prin care Poliția orașului Mihailesti era sesizata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

