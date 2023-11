Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul milionar Giovanni Becali a avut chiar o viața de scenariu de film. Drept pentru care, la 71 de ani, legendarul impresar de fotbaliști care a lasat milioane de dolari și euro prin cazinourile Bucureștiului, filmeaza de zor la un documentar ce-i pune pe pelicula propria viața. Chiar el…

- La 20 de ani de cand cand s-a dizolvat AXXA, trupa lui Dinu Maxer s-a transformat in școala de muzica. Și-au transformat pasiunea intr-o afacere. Solistul și vedeta de televiziune a decis sa investeasca cu fostul sau coleg, Adi Filip intr-un spațiu pentru formarea tinerilor care viseaza la o cariera…

- Reprezentanții Poliției Ilfov au informat luni, 13 noiembrie 2023, ca au deschis un dosar penal pentru vatamare din culpa, dupa accidentul lui Gigi Becali, produs in ziua anterioara. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material. Gigi Becali, accident cu mașina cand se…

- Un biciclist care și-a lasat mijlocul de locomoție pe strada Molnar Piuariu, prima zona smart a Clujului, a crezut probabil ca e și pe cea mai sigura strada din Cluj. Biciclistul s-a trezit cu roțille furate, numai cadrul ramanand legat de suport. Nu se știe daca acesta a depus plangeri, dar…

- A luptat in celebra batalie de la Oituz – Coșna in Primul Razboi Mondial, fața in fața cu cel ce va fi supranumit „Vulpea deșertului”, feldmareșalul Erwin Rommel, unul dintre cei mai mari comandanți militari germani din toate timpurile. Calitațile sale excepționale s-au vazut inca de pe atunci cand,…

- Dupa ce Dorian Popa a fost prins drogat la volanul bolidului de lux, acum patronul de la FCSB susține ca acesta ar trebui sancționat cu cinci ani de inchisoare și suspendarea permisului de conducere pe viața. Iata declarațiile facute de latifundiarul din Pipera!

- Intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times , premierul Marcel Ciolacu a susținut ca deficitul bugetar marit al Romaniei este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta Ucraina. El spune ca Romania are „nevoie de o exceptie de la regulile fiscale”, potrivit Realitatea PLUS.…